電気自動車メーカー・テスラの自動車には、ドライバーがハンドルから手を離した状態でもアクセルやブレーキの制御、車線維持または変更などが可能なオートパイロット機能が搭載されています。ドライバーはオートパイロット中も道路の状況を注視する必要があり、テスラ車は搭載するカメラでドライバーを監視していますが、中国のドライバーは監視を欺いてオートパイロット中もよそ見し続ける方法を編み出しました。Chinese drivers