マッシュスタイルラボが新たに展開する社サンリオ監修の新ブランド「sanrio house (サンリオハウス)」が、西日本初となる2号店をルクア大阪内ルクア6階にオープン！新店舗オープンを記念して、大人気グッズの「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラーのほか、発売中の人気グッズも多数用意されます☆ ルクア大阪 サンリオ監修ブランド「sanrio house (サンリオハウス)」オープ