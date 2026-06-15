中国企業のZ.aiがAIモデル「GLM-5.2」を2026年6月13日に発表しました。GLM-5.2に際してZ.aiの創業者であるJie Tang氏はアメリカ政府の命令によってClaude Fableのサービスが停止した件に触れています。Intelligence should be open, accessible, and ready to build with, empowering every developer, everywhere.GLM-5.2 is now available to all GLM Coding Plan users, including Lite, Pro, Max, and Team plans.https://t.co