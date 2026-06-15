「ブルガリ 心斎橋」が大阪・心斎橋の中心地に6月13日オープン。アンバサダーを務めるSnow Man・目黒蓮が、オープンを祝してメッセージを寄せた。【写真】「ブルガリ 心斎橋」を訪れた山下智久魅惑の空間を体験“メゾンの美学”を体現した新店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合した空間。ブルガリが持つ活気に満ちたスピリットを随所に感じられる仕上がりとなっている。目黒は「ブルガリ 心斎橋オー