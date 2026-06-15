日本将棋連盟は１５日、棋士の中村太地八段が結婚したと発表した。お相手は一般人で、名前などは公表しない。中村八段は連盟を通じ「私事で恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました」と報告。「これまで以上に研鑽（けんさん）を重ね、良い将棋が指せるようより一層盤上に全力を尽くしてまいります」とつづった。中村八段は東京・府中市出身の３８歳。早実中高、早大政治経済学部出身。米長邦雄永世棋聖門下で、２０