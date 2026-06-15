小泉進次郎防衛相が１５日、自身のＳＮＳを更新。北中米Ｗ杯のオランダ戦を観戦した様子を公開した。インスタグラムに「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が２―２の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました」と報告。背中に「ＳＨＩＮＪＩＲＯ」と名前が入った背番号１０のユニホームを着て、「試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もあり