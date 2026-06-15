9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会の陸上の日本代表内定選手9人が15日、会見に臨んだ。【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新日本選手権の男子400ｍハードルでU18世界新となる48秒09をマークし優勝した高校生・後藤大樹（17、洛南高）は、「日本選手権では、何か夢を見てるような気持ちで、今も代表になるという実感はそんなに湧かないままでいる。普通の高校生で経験