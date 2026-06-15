指定暴力団・住吉会系「幸平一家」傘下組織組員の男など3人が知人の店の女性従業員とトラブルになった男性に対する恐喝未遂の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは住吉会系「幸平一家」傘下組織組員の古城和哉容疑者（33）ら3人です。古城容疑者らは今年4月、豊島区池袋のビルで、38歳の男性に「てめぇぶっ殺すぞ。1500万円払え」などと言って現金を脅し取ろうとした疑いがもたれ