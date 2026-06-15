ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのトランプ大統領とそれぞれ電話会談し、ウクライナ情勢を協議しました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は14日、トランプ大統領と電話会談し、誕生日を迎えたトランプ氏に祝意を示しました。プーチン氏は会談の中でウクライナによるロシア国内への攻撃をめぐり、「民間インフラを攻撃してもウクライナが不利な戦況を覆すことはできない」と主張しま