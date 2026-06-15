◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦、日本―オランダ戦の試合前、そして試合後にサポートプレーヤーとして帯同している元日本代表DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）、メンターとして同行するMF南野拓実（31＝モナコ）が旧知のオランダ選手と言葉を交わす場面があった。2人は試合前にオランダ主将のDFファンダイク（34