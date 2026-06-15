12年前、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤の投与後に死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた医師2人のうち、当時研修医だった男性医師の無罪が確定しました。医師の小谷透被告と当時「後期研修医」だった男性医師は、2014年、東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の孝祐ちゃんに鎮静剤「プロポフォール」を投与した後、容体に変化があったのに適切な対処をせず、孝祐ちゃんを死亡させた罪に問われていま