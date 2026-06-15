日本即席食品工業協会など即席食品3団体は6月8日、定時総会を都内のホテルで開催し、前年度事業報告・決算、今年度事業計画・予算を原案通り承認した。任期満了に伴う役員改選では新理事長に豊留昭浩氏（明星食品社長）、副理事長に住本憲隆氏（東洋水産社長）が就いた。また理事のうちマルタイは末次隆次期社長（6月23日付就任予定）、エースコックは村岡寛人社長に交代した。総会終了後の懇親会で豊留新理事長があいさつ。「