中村角（広島市）の26年3月期は、売上高が前年比105.6％の355億1000万円、経常利益が105％の3億7500万円で着地した。6月9日、取引先メーカー97社・170人を招きホテルグランヴィア広島で開いた角親会の席上、中村一朗社長が報告した。中村社長は「単価は上がるが消費者の財布の紐は固く、数量が低下するという厳しい環境の中、何とか踏ん張れた」と振り返った。水産品を扱う低温食品第一部と福岡支店、岡山、大分の両営業所が好