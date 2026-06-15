全国製麺協同組合連合会（全麺連）は、第64回通常総会を都内のホテルで開き、令和7年度の事業報告・決算および今年度事業計画・収支予算を承認した。今期も国内産小麦粉使用麺の品評会や製麺通信講座などの活動を通じ、さらなる品質向上や業界活性化を図っていくことを確認した。任期満了に伴う役員改選では4期目となる鳥居憲夫会長の再任を決めた。基本方針に「組織の強化」「変革する時代に対応し得る経営の安定と経営基盤の