全日本コーヒー公正取引協議会（公取協）は6月1日、都内で定時総会を開催し、安心・安全なコーヒーづくりに取り組むことでコーヒー業界の信頼をより強固にしていくことを会員各社に呼びかけた。冒頭あいさつした鈴木修平会長は「コーヒーの消費量が伸びておらず、業態・エリアによってはむしろ落ち込んでいるところもあるのかもしれない。事業者の皆さま方には食品表示問題をご理解いただくとともに、消費者の方々に信頼をして