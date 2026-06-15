MATCH 12グループF第1戦2026年6月15日 11:00キックオフ（会場：モンテレイ・スタジアム)スウェーデン 5-1 チュニジア日本と同じグループFのもう1つの初戦。大陸間プレーオフを勝ち上がってきたW杯の切符を掴んだスウェーデンと、難敵そろいのアフリカ予選を勝ち抜いたチュニジアが相対した。序盤からスウェーデンの強烈な2トップがチュニジア守備陣に牙を剥く。4分にはギェケレシュが左サイドからカットインして右足を振りぬくも