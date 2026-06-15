モロッコ代表でプレイする25歳FWイスマエル・サイバリは今夏の移籍市場で注目を集める選手になるかもしれない。現在オランダのPSVでプレイしている同選手は今シーズン、公式戦37試合に出場して19ゴール9アシストをマーク。すでに日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンが獲得に動いており、独『Bild』によると、PSVとの最初の交渉はすでに行われ順調に進んでいるという。移籍が実現した場合の契約に関してはサイバリとすでに合意