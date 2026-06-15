日本代表はFIFAワールドカップ2026のグループF第1節と対戦。2度に渡ってリードを許されたが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、2-2で引き分けた。グループステージ最大の敵であるオランダに2回も追いつき、勝ち点1を手にできたことは大きかったなか、この試合でも素晴らしい活躍を見せたのが佐野海舟と共にボランチでスタメンフル出場を果たした鎌田大地だ。最後のテストマッチである5月末のアイスランド戦は所属先のクリス