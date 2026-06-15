menuは15日、デリバリーアプリ「menu」で、サッカー観戦需要に合わせた5週間連続のキャンペーン「おうちで観戦！サッカー応援フェア」を開始した。期間は7月20日まで。 同キャンペーンでは、人気飲食チェーンや地域の飲食店など660店舗が参加し、試合観戦時の食事やおつまみに適した対象商品を10％以上の割引価格で提供する。対象店舗は週替わりで入れ替わる。「パンチョ」や「杉