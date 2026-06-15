北海道札幌市で2026年6月9日、共同住宅の浴室で死亡しているのが見つかった女性3人の死因が一酸化炭素中毒であることが分かりました。札幌市白石区南郷通17丁目南の共同住宅一室で2026年6月9日、住人の親族から「訪問するとロックがかかっており応答がない」と110番通報があり、駆け付けた警察官が浴室で女性3人が死亡しているのを発見しました。警察によりますと、遺体は服を着た状態で目立った外傷はなく、浴室からは燃やされた