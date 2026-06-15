AppleがSiriからAnthropicのClaudeやGoogleのGeminiなど、OpenAIのChatGPT以外の生成AIを呼び出せる「Extensions」をiOS 27のテスト版に組み込んでいると複数のメディアが報じています。Why Apple built a third-party AI system for Siri and then refused to show it at WWDChttps://thenextweb.com/news/apple-siri-extensions-third-party-ai-missing-wwdcApple skipped Siri AI model choices at WWDC, but they may still ar