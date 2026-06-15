女優の松本まりかと高橋メアリージュンが１５日、都内でダブル主演するＭＢＳの連続ドラマ「エミリとマリア」（１８日スタート、木曜・深夜０時５９分）の先行上映会＆トークイベントを行った。同作は劇作家で演出家の根本宗子氏が連ドラ初監督を務める。幼稚園から私立女子校育ちで、現在３５歳独身のエミリ（松本）とマリア（高橋）。大親友の２人が自分なりの幸せを追求するコメディー作品だ。松本と高橋は、昨年放送され