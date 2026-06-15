音楽プロデューサーのつんく♂（57）が、ハワイに移住してから10年が経ったことを報告し、妻も顔出しで写る家族ショットを披露して話題になっている。【映像】つんく♂、“妻顔出し”の家族ショットや夫婦ショット2006年に結婚したつんく♂。2008年に双子の男女、2011年に第3子となる次女が誕生。その後、病気で歌えなくなったことをきっかけに、2016年には家族とともにハワイに移住した。これまでInstagramでデート中の夫婦