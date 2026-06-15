ショッピングモールなどに設置されている「ゲートなし駐車場」で「精算を忘れて出庫してしまったら……」と思われた人もいるのではないでしょうか。実際に筆者は、故意ではないのですが、うっかり「精算せずに出庫してしまった」体験があります。 ゲートがない駐車場では「未払い」をどのように管理しているのでしょうか。本記事では、実際の体験談をもとに、駐車場の仕組みや未払い時の対応について解説