65歳を迎えた親世代を見て、「せっかく貯蓄がいっぱいあるのに、なぜそこまで節約するの？」と感じる人もいるかもしれません。特に、年金だけで細々と暮らしている様子を見ると、「もっと旅行や外食を楽しめばいいのに」と思うこともあるでしょう。 例えば、65歳の夫婦が「貯蓄3000万円」を持ち、年金が月20万円程度だった場合、毎月8万円ほど貯蓄を取り崩して生活レベルを上げたら、老後の生活は破綻してしまうのでしょう