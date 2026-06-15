歌人でエッセイストの俵万智氏が１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サッカー、ワールドカップについて、注意を促す短歌を投稿した。現在開催中の北中米Ｗ杯では、日本代表は初戦のオランダ戦で劇的な同点ゴールで引き分け。日本時間午前５時キックオフとなった試合だっただけに、寝不足のまま出勤となった人も多いと思われるが、俵氏は「同僚が四年に一度の寝不足でオウンゴールのようなミスする」という短歌を投稿。実は