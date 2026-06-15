結婚式を終えたあと、主賓スピーチを依頼した部長からいただいたご祝儀を確認すると「3万円」だったら、調べた金額と違ってモヤモヤしてしまう人もいるのではないでしょうか。 「上司の相場は5万～10万円」という情報が目に入っていれば、期待した金額と大きく違っていてショックを受けるのも無理のない話かもしれません。 結論からお伝えすると、上司のご祝儀が3万円であっても、必ずしも非常識とは言