ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が地元メディアからシビアな評価をされている。４年６０００万ドル（約９４億円）で契約した岡本は当初、打撃力は日本トップクラスを誇り、三塁守備に不安を抱えると予想していたが、まったくの見当違い。むしろ堅実で柔らかく、長打力と相まって脅威的な選手と成長を続けている。現在打率２割３分５厘、チームトップの１５本塁打、４２打点、リーグ２位の９３三振。主砲ゲレロ、スプリ