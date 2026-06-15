北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で強豪オランダに２―２で引き分けた森保ジャパンに世界中から称賛の声が相次いだ。英メディア「ＢＢＣ」によると、元スコットランド代表ＦＷアリー・マッコイスト氏は「森保一監督は５人の控え選手を投入し、勝負に出ることを決意したことで、大いに称賛されるべきだ。そして彼はチャンスをつかんだ」と指揮官の采配を絶賛。同ＧＫポール・ロビンソン氏