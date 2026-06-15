北中米Ｗ杯１次リーグの日本―オランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、ＭＦ久保建英（＝Ｒソシエダード）を負傷させたＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）に批判の声が上がっている。久保は後半２６分にボールを保持していたところ、チャージしてきたＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）の足が左ヒザに入りもん絶。悲痛な叫び声を上げて倒れ込んだ。ピッチの外で治療を受けるも立ち上がれず、無念の交