aespaのカリナが、キュートな姿でファンの視線を奪った。カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「え、可愛い…」カリナ、“ぱっつん前髪”に！公開された写真には、ピンク色のトップスが目を引くガーリーな装いを着こなすカリナの姿が収められている。何より注目を集めたのは、前髪をおろしたヘアスタイルだ。重めの“ぱっつん前髪”が、大きな瞳や小顔をより際立たせ、可憐で愛らしい魅力