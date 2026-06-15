BOYNEXTDOORが、1stフルアルバム『HOME』で4作連続ミリオンセラーを達成した。6月15日、HANTEOチャートによると、6月8日にリリースされたBOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』は、初動（発売後1週間）売上108万5715枚を記録した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTこれにより、3rdミニアルバム『19.99』、4thミニアルバム、5thミニアルバムに続き、今作でもミリオンセラーを達成。4作連続ミリオンセラーという快挙を成し