【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が6月13日、自身のInstagramを更新。タイトな黒ドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳K-POP美女「美肌に目が釘付け」背中大胆開きの黒ドレス姿◆チェウォン、背中ざっくりコーデ公開チェウォンは、黒のスーパーロングヘアにタイトなシルエットの黒いミニドレスを身にまとい、幻想的なセットの中でポー