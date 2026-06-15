湖池屋はこのほど、ポテトチップスの「湖池屋ストロング」ブランドをフルリニューアルし、6月15日に「辛レモン」「サワークリームオニオン」「豪快のり」の3品を全国のコンビニで先行発売した。6月29日から全国･スーパーマーケットなどの一般チャネルでも販売する。いずれも内容量は53gで、オープン価格。「湖池屋ストロング」の特徴である厚切りVカットと濃厚な味付けはそのまま、辛味や酸味などのアクセントをきかせ、味わいをブ