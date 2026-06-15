【あみあみ秋葉原：アクションフィギュア・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：6月15日～6月21日23時59分 当選発表：6月24日12時 指定販売日時 「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム ＜リバイバル版＞」：6月27日11時～20時 「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」「30MP 伊地知虹夏」：6月26日11時～20時 あみあ