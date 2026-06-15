俳優の沢村一樹（58）が15日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート写真が話題を呼んでいる。「火山灰。伝わるかなぁ」と書き出した沢村。車のフロントガラスに積もった火山灰を披露した。鹿児島県出身の沢村。ファンからは「あのひどい日に鹿児島いたんですか」「久しぶりのドカ灰の日に」「桜島が大歓迎してたのでしょう」「うちの車も悲惨でした」「この後洗車が大変ですね」などのコメントが寄せられた。