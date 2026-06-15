俳優の、あらい正和（55）が15日、Xを更新。実写ノベルゲーム「シブヤスクランブルストーリーズ」に主演でオファーを受け、準備していたが、説明がないまま別な俳優が主演することが決まっていたため、降板したと発表した件に関し「一部誤解が生じ、混乱を招いてしまい、説明が不十分」とし、おわびと訂正文を公表した。あらいは14日、市川うららFMの「あらい正和とバニークラッシュ！」で「シブヤスクランブルストーリーズに関す