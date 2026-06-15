タレントの辺見えみり（49）が、自宅で行った娘の誕生日パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】辺見えみりの広々とした自宅や誕生日パーティーの様子これまでInstagramで、自宅での様子をたびたび発信してきた辺見。ブラウンのソファの前で寝転ぶ姿や、リビングで掃除機をかける様子なども披露してきた。広々とした自宅で13歳娘の誕生日パーティー2026年6月14日の投稿では、「娘13歳パーティー。唐揚げ作