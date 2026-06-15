立憲民主党の古賀千景参院議員がきょうの国会質疑で、「豊かな子どもたちは自衛隊にならない」などと発言し、直後に撤回しましたが、小泉防衛大臣が「事実誤認だ」と強く反論しました。きょうの参議院・決算委員会で、立憲民主党の古賀千景議員は防衛白書についての質疑のなかで次のように述べました。立憲民主党古賀千景 参議院議員「わかってほしいのは、自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんで