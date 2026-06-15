元乃木坂46梅澤美波（27）のオフィシャルWEBサイトとオフィシャルXが15日に開設された。5月21日に卒業コンサートを行い新たな一歩を踏み出した梅澤の出演情報、最新ニュースなどを随時発信するという。さらに、今後オフィシャルファンクラブも開設され、卒業後初の生配信の実施も予定されている。詳細は公式サイト、公式Xで掲載されるという。梅澤もコメントを発表し「かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何