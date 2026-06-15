午後1時ごろ、秋田市中心部で雨が降り始め、一時的に雨脚が強まりました。秋田市中通にある秋田放送の情報カメラで撮影した午後1時ごろの映像です。画面が見えにくくなるほど雨が打ち付けていました。車のフロントガラスや地面にも大粒の雨が。秋田市中通にある秋田放送の本社では雷鳴も聞こえました。15日の県内は、上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。秋田地方気象台は気象解説情報（落雷・突風・