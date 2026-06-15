江蘇省の企業が開発したレーザー蚊取り器は人工知能（AI）とレーダー技術を利用して蚊を正確に駆除し、海外のクラウドファンディングプラットフォームで集まった資金は総額250万ドルに上った。中国製電動二輪車の販売台数が倍増し、第1四半期（1-3月）は前年同期比で68％増加した。こうした現象は中国製品の海外における「ファン獲得」のめざましい成果であり、中国の貿易が深いレベルで変化していることを物語るものでもある。中