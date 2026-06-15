2026年1〜5月、中国はノルウェー産水産物の世界第2の市場に成長しました。2020年時点では第10位でしたが、その後は毎年順位を上げ、2025年には第3位となっていました。サーモンは対中輸出における最大の成長エンジンです。今年1〜5月のノルウェーの対中サーモン輸出量は前年同期比55％増の5万2400トン、輸出額は同48％増の47億6000万ノルウェークローネ（約802億1080万円）に達しました。ノルウェーは現在、中国で消費される大西洋