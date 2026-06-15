ONE N’ ONLYが、新曲「INFERNO」を6月29日にデジタルリリース。また、ジャケット写真およびイントロティザーも公開となった。 （関連：【映像あり】ONE N’ ONLY、自身初のアリーナツアーテーマ曲「INFERNO」イントロティザー） 本楽曲は、7月4日より開催される自身初のアリーナツアー『LIVE TOUR 2026「INFERNO」』のテーマ曲で、灼熱へ突き進みながら見るもの全て