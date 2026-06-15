1946年に名古屋で創業以来、地元の人々に愛され続けるラーメンチェーン店「スガキヤ」は、今年の秋冬、約20年ぶりに関東エリアへ再進出する。【写真】今回、代表取締役社長に就任した菅木寿一氏■目標は3年で50店舗展開6月24日（水）付で新たな経営体制への移行を発表した、創業80周年を迎えたスガキコシステムズ。これに伴い、代表取締役社長に現専務取締役の菅木寿一氏が就任し、現代表取締役社長の菅木伸一は代表取締役会長