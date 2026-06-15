FIFAランキング18位の日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、同８位のオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。前半をスコアレスで終えたなか、後半に入って50分にフィルジル・ファン・ダイクのヘッド弾で先制点を献上。57分に中村敬斗が強烈なミドルシュートを突き刺してスコアを振り出しに戻す。64分にはクリセンシオ・サマービルに鋭い左足シュートを決められるも、88分に鎌田大