猛烈、破壊力抜群だ。現地６月14日に開催された北中米W杯のF組１節で、スウェーデン代表がチュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。５−１で大勝した。開始７分でヤシン・アヤリが先制点を奪うと、30分にはアレクサンデル・イサクが追加点をゲット。前半終了間際の43分にオマル・レキクに１点を返されるも、決して流れを引き渡さず、59分にヴィクトル・ヨケレス、84分にマティアス・スバンベリ、90＋６分にアヤリがさら