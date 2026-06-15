サッカー・ワールドカップで日本は強豪オランダを相手に2ー2で引き分けました。未明の大阪は大興奮に包まれました。 日本時間の午前5時に始まった日本対オランダの一戦。パブリックビューイング会場となった大阪・難波のバーには早朝にもかかわらず500人を超えるサポーターが集まりました。 「仕事終わりでそのまま来ました、直行で」「寝てられへん！」 先制を許すも、中