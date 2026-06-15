スウェーデン―チュニジア前半、先制ゴールを決めるスウェーデンのアヤリ（左）＝モンテレイ（ゲッティ＝共同）スウェーデンが5ゴールと攻撃力を発揮した。前半7分、アヤリのミドルシュートで先制し、30分に速攻からイサクが運んで決めた。2―1の後半14分にはイサクが敵陣深くで球を奪うと、ヨケレスがGKとの1対1を制して突き放した。終盤にも2点を加えた。チュニジアは後半に入って流れをつかみかけただけに、ミスからの失点