サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦し、2−2で引き分けた日本代表（同18位）の得点シーンを絶賛した。日本は先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。同19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKからFW小川航基が頭で合わせ、最後